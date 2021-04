Zehn Jahre Wilhelminen-Hospiz : Unbezahlbare Unterstützung auf dem letzten Stück Lebensweg

Zum zehnten Geburtstag stellen wir über das Jahr die vier Säulen der Niebüller Einrichtung vor: Heute die ambulanten Dienste.

Niebüll | Jürgen - das war und ist für Birgit Franke die Liebe ihres Lebens. Zum Ende des Jahres 2019 tat der Ehemann der 71-Jährigen nach langem Leidensweg seine letzten Atemzüge – in der vertrauten Wohnung in Neukirchen. So, wie er es sich gewünscht hatte. Weiterlesen: Amtsgemeinden sammeln 125.000 Euro für das Hospiz „Ich habe ihn nicht verloren. Etwas von ih...

