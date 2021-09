Friedhofsgeflüster in Niebüll : Kein Tabu mehr: Wissenschaftlerin nimmt das Thema Tod locker

Der Andrang war beachtlich: Kunsthistorikerin Anja Kretschmer nahm mit ihrer ungewöhnlichen Friedhofsführung dem Tod ein Stück weit den Schrecken.

Niebüll | Riesenandrang am Niebüller Osterfriedhof: Die Anlaufstelle „Trau Dich“ vom Wilhelminen-Hospiz in Niebüll hatte erstmals zu einem „Friedhofsgeflüster“ eingeladen, einem sehr besonderen Rundgang. Überwiegend Frauen im mittleren Alter interessierten sich dafür. Weiterlesen: Mitten in der Corona-Krise hat sich ein Solawi-Verein gegründet Eine schwar...

