Informationsbesuch : Warum Wirtschaftsminister Bernd Buchholz an der Niebüller Berufsschule verblüfft war

Bevor sich der FDP-Politiker in Leck über die Konversionspläne informierte, war er auf Stippvisite an der Beruflichen Schule des Kreises in Niebüll.

Niebüll | Die Niebüller Berufsschule stand am Donnerstagnachmittag ganz im Zeichen des Besuchs von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. „Ich dachte, dass ich hier in Niebüll eine übliche Berufsschule vorfinde“, so der FDP-Politiker, „Ich bin überrascht über die innovativen Ansätze und die bundesweite Strahlkraft die von hier ausgeht.“ Weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.