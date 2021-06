Große Fläche im Gemeindegebiet : Wieder Pläne für Solarpark in Stedesand

Es gibt neue Pläne für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im Südwesten des Gemeindegebiets. Mit dem Vorhaben der Firma Solarpark Andresen, das auf Widerstände in der Bevölkerung stieß, hat dieses Projekt nichts zu tun.

Stedesand | Die Firma John Witt Immobilien in Glücksburg will in Stedesand eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen. Sie arbeitet dabei mit dem Investor Enerparc AG aus Hamburg zusammen. Das Vorhabend wurde jetzt in der Gemeindevertretung vorgestellt. Vorplanung beginnt Das Gremium beschloss mehrheitlich, eine Planungsanzeige an das Land zu richten. Damit ...

