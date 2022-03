Bahnstrecke Hamburg-Sylt : Langes Warten am Bahnsteig: Was steckt hinter einer „verspäteten Bereitstellung des Zuges“?

Die Deutsche Bahn bemüht sich, ihre Fahrgäste auf dem Laufenden zu halten. Per Lautsprecherdurchsage oder per App. Aber bisweilen rätseln Pendler und Reisende dennoch über die Ursache so mancher Verspätung.

Niebüll/Husum | Hunderte Fahrgäste waren am Mittwochmorgen von einer Zugverspätung auf der Marschbahn zwischen Pinneberg und Westerland betroffen. Der RE6, der um 5.38 Uhr in Pinneberg abfahren sollte, hatte 50 Minuten Verspätung. Weiterlesen: Zweimal an einem Tag: Störung im Zugverkehr zwischen Niebüll und Klanxbüll In Husum (Plan 7.30 Uhr) fuhr der Regionalex...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.