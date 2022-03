Regionalkonferenz in Niebüll : Wo das Radwegenetz in Südtondern verbessert werden muss

Der Kreis möchte das Radwegenetz verbessern – für Einheimische und für Urlauber. Die Bevölkerung kann auf Regionalkonferenzen erklären, was den Menschen vor Ort wichtig ist. Zum Beispiel am Mittwochabend in Niebüll.

Niebüll | Im Herbst vergangenen Jahres gab der Kreis Nordfriesland die Erstellung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes in Auftrag. Das Ziel: den Anteil des Radverkehrs – insbesondere auch außerhalb der Städte – weiter zu steigern, die Verlagerung vom Auto auf das Fahrrad voranzutreiben und eine zukunftsfähige Infrastruktur zu entwickeln. Weiterlesen: Das s...

