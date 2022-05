Abschied vom Bürgermeister : Ära Wilfried Bockholt geht am Dienstag in Niebüll auf spektakuläre Weise zu Ende

24 Jahre lang war der gebürtige Witzworter Chef im Niebüller Rathaus. Am Dienstag hatte Wilfried Bockholt seinen letzten Arbeitstag.

Niebüll | Gleich vier Feuerwehrfahrzeuge sausten am Dienstag um die Mittags in die Innenstadt. Ein Feuer? Passanten rannten hinterher, aus den umliegenden Geschäften und der Stadtbücherei versammelten sich Menschen auf dem Rathausplatz. Weiterlesen: Festakt: So wurde Wilfried Bockholt verabschiedet Unter der Einsatzleitung von Wehrführer Sönke Hansen wurd...

