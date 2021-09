Risum-Lindholm : Wie Urte Burkhardt an der Töpferscheibe zu einem neuen, glücklichen Leben fand

Viele Jahre und Umwege hat es gebraucht, bis aus einer ausgelaugten Intensiv-Krankenschwester eine lebensfrohe Keramikerin wurde. Die Geschichte von Urte Burkhardt macht Mut, Träume auch zu leben.

Risum-Lindholm | „Ich wollte immer Krankenschwester werden“, sagt Urte Burkhardt. Und das tat sie dann auch vor fast 30 Jahren, nach ihrem Abitur in Itzehoe. Seit fünf Jahren lebt die zierliche Frau aus Risum-Lindholm in einem ganz anderen Leben und einem ganz anderen Beruf. Urte Burkhardt ist heute Keramikerin aus Leidenschaft. Seit 2018 arbeitet sie Vollzeit in i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.