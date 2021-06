Westre : Bürgermeister Peter Max Hansen kündigt überraschend seinen Rücktritt an

Nach 18 Jahren als Bürgermeister gibt der Landwirt seinen Posten auf – aber nicht sofort.

Westre | Diese Nachricht hob sich Peter Max Hansen bis zum Schluss der Gemeindevertreter-Sitzung in Westre am Mittwochabend auf: „Ich kündige hiermit meinen Rücktritt als Bürgermeister zum 31. Juli an“, sagte der Noch-Gemeindechef. Auch interessant: Wolf war in Westre Dieser Schritt falle ihm nicht leicht, erläuterte Hansen den anwesenden Gemeindevertret...

