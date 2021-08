Westküstenleitung : 100-Meter-Konvoi mit zwei 283-Tonnen-Trafo-Transporten rollt über die B5 nach Klixbüll

Zwei weitere Transformatoren sind in der Nacht zu Dienstag unterwegs zum Umspannwerk Klixbüll-Süd.

Klixbüll | In der kommenden Nacht – also vom 9. auf den 10. August – rollen wieder Schwertransporte im Namen des Westküstenleitungsbaus durch Südtondern: zwei weitere Transformatoren werden laut dem Netzbetreiber Tennet unterwegs zum Umspannwerk Klixbüll-Süd sein. Weiterlesen: 260-Tonnen-Trafo: So lief der 7,5-stündige Schwertransport von Dänemark nach Klixbü...

