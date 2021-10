Bürgermeisterwahl in Leck : Wer will was und warum? Das Duell der Kandidaten

Amtsinhaber versus Herausforderer: Andreas Deidert und Udo Jankowski stellen sich in der Nordsee-Akademie vor und beantworten Fragen.

Leck | Die Bürger und Bürgerinnen in Leck haben die Wahl: Wen möchten sie als Gemeindechef sehen? Soll Amtsinhaber Andreas Deidert auf dem Stuhl des Bürgermeisters bleiben oder soll Udo Jankowski darin für die nächsten Jahre Platz nehmen? Die beiden Kandidaten stellen sich am Freitag, 15. Oktober, um 19 Uhr in der Nordsee-Akademie vor und beantworten Fragen....

