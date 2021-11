Vorschläge erbeten : Wer soll den Bürgerpreis 2021 der Gemeinde Leck bekommen?

Jeder kann Vorschläge einreichen: Mit diesem Preis wird besonderes Engagement im Umweltschutz, im Bereich Kultur oder im sozialen Umfeld in der Gemeinde Leck gewürdigt.

Leck | Hans-Martin Petersen, Bürgervorsteher der Gemeinde Leck, ruft zur Einreichung von Vorschlägen zur Verleihung des Bürgerpreises 2021 auf. Traditionell wird diese Auszeichnung jedes Jahr auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Leck verliehen. Weiterlesen: Bürgermeisterwahl in Leck: Acht Fragen an den Amtsinhaber Weiterlesen: Bürgermeisterwahl in Leck...

