Läden an der B199 : Baustelle, Corona, Krieg in der Ukraine: Geschäfte in Leck leiden unter verunsicherten Kunden

Seit Mitte März macht der vierte Bauabschnitt die B199 in Leck zur Einbahnstraße. Wir haben uns bei den anliegenden Läden umgehört, wie sehr das die Kauflaune ihrer Kunden beeinträchtigt.

Leck | Seit einem Dreivierteljahr wird die B199 in Leck saniert. In vier Bauabschnitte aufgeteilt, sind so immer wieder unterschiedliche Bereiche des Ortes von Sperrungen und Umleitungen betroffen: Derzeit ist es der Ortskern, an dem zahlreiche Geschäfte und Lokale liegen. Was bedeutet das für die Inhaber und ihre Kunden? shz.de hat nachgefragt. Mehr dazu...

