Niebüller Osterhasenalarm erneut abgesagt : Wegen Corona: Malwettbewerb, Karten- und Grußaktion statt österliches Stadtfest

Bedauern bei den Niebüller Stadthasen - sie müssen zum zweiten Mal über Ostern im Stall bleiben.

Niebüll | Es ist ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur in der Region, das schon bei zahlreichen Besuchern für verwunderte Blicke gesorgt hat: Rund 90 Kinder und Erwachsene in plüschigen Ganzkörper-Hasenkostümen hoppeln am Ostersonnabend durch die Niebüller Innenstadt, besuchen auch Seniorenheime, soziale Einrichtungen, das Krankenhaus und das Hospiz, um Ostervorf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.