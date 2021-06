Fridays for Future per Rad : Wattführer warnt vor Erderwärmung: Dagebüller Deich wird brechen

Nach einer halben Stunde Demo auf dem Rathausplatz schwangen sich 23 Klima-Aktivisten am Freitagnachmittag auf das Rad und wollten so auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Niebüll | Lässt das Klima-Interesse nach? Zur Rad-Demo der Fridays-For-Future-Ortsgruppe Niebüll kamen am Freitagnachmittag nur wenig Sympathisanten in die Innenstadt. 23 jüngere und ein wenig ältere Klimaaktivisten versammelten sich vor der Commerzbank auf dem Rathausplatz. Die Demonstranten hörten sich zwei Reden ein. Weiterlesen: Was die Niebüller Klim...

