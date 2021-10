„Malle in der Halle“-Party 2021 : Warum Mallorca-Star Mia Julia ausgerechnet in Leck auftritt

Mia Julia Brückner bezeichnet sich selbst als „Deutschlands Partykönigin“ und den Bierkönig auf Mallorca als ihr Wohnzimmer. Auch bei der ausverkauften „Malle in der Halle“-Party in Leck ist sie dabei.

Leck | Darauf mussten Fans aufgrund der Corona-Pandemie lange warten: Die diesjährige größte Party Südtonderns „Malle in der Halle“ steht in den Startlöchern. Am Freitagabend werden sich lange Schlangen vor dem Einlass der Nordfriesland-Halle bilden. Weiterlesen: Am Samstag: Disco Töff in Leck öffnet wieder – mit 3G-Regeln Tanzen wie früher Specialgues...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.