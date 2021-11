Bahnstrecke Hamburg-Sylt : Warum man in Stedesand wütend auf die Deutsche Bahn ist

Gleich hinter dem Bahnübergang in der Dorfstraße in Stedesand türmt sich ein riesiger Schotterberg auf. Das Material wird für Gleisbauarbeiten benötigt. Doch die Lagerung hat Folgen.

Stedesand | Gleich hinter dem Bahnübergang in der Dorfstraße in Stedesand türmt sich ein riesiger Schotterbergauf. Große Lkw transportieren Zug um Zug Schotter wurde an diesen Platz. Grund für die Transporte sind die Bauarbeiten auf der Marschenbahn-Strecke zwischen Stedesand und Langenhorn, wo das Material im Gleisbett verarbeitet wird. Weiterlesen: Schienenb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.