Teilnehmer aus ganz SH : Vom Aussterben bedroht: Schleswiger Kaltblut-Pferde zeigen in Leck ihr Können

Bei der Vereinsmeisterschaft der Schleswiger Pferdezüchter geht es um mehr als Pokale – es geht darum, Aufmerksamkeit für die selten gewordene Rasse zu erzeugen.

Leck | Sie heißen Merlin, Lütte oder Hidalgo, wiegen schon mal gut und gerne 800 Kilogramm und gehören zu den letzten ihrer Art: Mehr als 20 Schleswiger Kaltblutpferde zeigten am Sonntag in Leck, was diese vom Aussterben bedrohte Rasse so alles kann. Weiterlesen: Sanierung der B199 in Leck: Bald kommen zehn Tage Vollsperrung Die Vereinsmeisterschaft de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.