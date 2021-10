Sanierung der B199 : Baustellen-Verwirrung in Leck: Vollsperrung erst ab Markt

Mitteilungen zur Vollsperrung der B199 in Leck stiften Verwirrung. Das Gute: Es ist viel weniger gesperrt als zunächst angekündigt, das bedeutet auch viel Platz für Sonntagsshopping.

Leck | Was ein Wort für einen Unterschied machen kann – in dem Fall ein „-straße“ –zeigt sich in der ursprünglichen Pressemitteilung des Landesbetriebs für Verkehr und Straßenbau zur Vollsperrung der B199 in Leck: Von einer Vollsperrung ab Marktstraße war die Rede. Das stimmt so aber nicht. Richtig ist: Gesperrt ist erst ab Markt, nicht ab Marktstraße, was d...

