Corona in Südtondern : Absagen-Welle: Der nächste Weihnachtsmarkt-Veranstalter zieht zurück

Manche Veranstalter halten an ihren Terminen fest, andere ziehen angesichts der Corona-Entwicklung die Reißleine. Ein Überblick, welche Herbst-/Winter-Veranstaltungen in Südtondern abgesagt worden sind.

Südtondern | Katja Ebstein kommt bekanntlich vorerst nicht nach Niebüll. Das Konzert der Sängerin am kommenden Freitag, 26. November, ist in der vergangenen Woche allerdings nicht wegen der Corona-Lage, sondern wegen andauernder Bauarbeiten in der Stadthalle abgesagt worden. Weiterlesen: Niebüller Weihnachtsmarkt abgesagt: 2G können nicht alle mitmachen Ob e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.