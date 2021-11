Trotz Corona-Pandemie : Viel weniger Leerstände: In Lecks Geschäftswelt tut sich jede Menge

In Leck haben mutige Geschäftsleute ihre Läden kurz vor und in der Pandemie eröffnet. „Wir haben schon ein paar Perlen im Ort“, schwärmt der just wiedergewählte Bürgermeister Andreas Deidert.

Leck | Es ist nicht zu übersehen: Das geschäftige Treiben auf Lecks Hauptstraße hat abgenommen. Mögen die Gründe das herbstliche Wetter sein, die Angst vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus oder häufigere Online-Käufe? „Mehr Leerstände“ kann kein Argument sein. Im Gegenteil, mutige Geschäftsleute haben ihre Läden kurz vor und in der Pandemie eröffnet. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.