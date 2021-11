Videoumfrage in Niebüll : Das sagen Sylt-Pendler zu 3G in Bus und Bahn

Die Corona-Maßnahmen im ÖPNV sollen verschärft werden. Das würde auch für tausende Pendler auf der Marschbahn-Strecke bedeuten: Zur Arbeit kommt man nur, wenn man geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Niebüll | Nur noch Genesene, Geimpfte und Getestete (3G) in Bahnen und Bussen – Wir haben Menschen am Niebüller Bahnhof nach ihrer Meinung gefragt. So denken Sylt-Pendler über 3G in Bus und Bahn Mehr zum Thema: 3G in Bahnen und Bussen: Marschbahn-Betreiber kann es nicht kontrollieren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.