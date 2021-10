Notarzt-Einsatz in Niebüll : Notfall führte zu Verzögerungen an der Autoverladung nach Sylt

Die Abfertigung musste am Sonnabendmorgen für gut eine Stunde unterbrochen werden, es konnten keine Autozüge fahren. Auch in Westerland war der Betrieb unterbrochen.

Niebüll/Westland | Ein Notarzteinsatz hat am Sonnabend für Verzögerungen bei der Abfertigung an der Niebüller Autoverladung gesorgt. Weiterlesen: Nach Steinwürfen auf Zug bei Niebüll: Ermittler gehen von Tätergruppe aus Der Terminal musste am Morgen für eine Stunde gesperrt werden, es konnten keine Autozüge fahren. Sowohl in Niebüll als auch in Westerland kam es d...

