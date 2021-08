Niebüll : Verschönerungsverein will sich gegen Graffiti engagieren

Nach einem Jahr Corona-Pause traf sich der Niebüller Verschönerungsverein wieder in Präsenz. Gegen Schmierereien an Stromkästen will der Verein mit den Stadtwerken und einer Künstlerin kooperieren.

Niebüll | Nach über einem Jahr Pause gab es ein Wiedersehen für die Aktiven des Verschönerungsvereins Niebüll. „Ich bin froh, Euch hier zu sehen“, sagte der erste Vorsitzende Holger Heinke. Als Treffpunkt hatte der Vorstand die Halle von Gärtner Jan Boysen auserkoren, hier konnte man mit Abstand gut sitzen. Wichtigstes Fazit des Treffens: Der Verein möchte sich ...

