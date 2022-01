Künftiger Bürgermeister : Verbindung zur Klinik Niebüll für Thomas Uerschels Chefsache

Der gewählte neue Rathauschef hat seit wenigen Monaten den Vorsitz beim Förderverein Klinik Niebüll inne. Den Posten will er behalten.

Niebüll | Der künftige Bürgermeister Thomas Uerschels will auch nach der Amtsübernahme am 1. Juni an der Spitze des Fördervereins Klinik Niebüll bleiben. „Ja, ich werde den Vorsitz behalten“, sagte der SPD-Kommunalpolitiker auf Anfrage von shz.de. Weiterlesen: Thomas Uerschels (SPD) zieht in das Niebüller Rathaus ein Demnach betrachtet er die ehrenamtlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.