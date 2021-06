Konzerte, Ausstellungen und mehr : Was trotz Corona möglich ist: Veranstaltungen in Niebüll, Leck und Umgebung

Hier eine Auswahl von Freizeit-Tipps, Events und Ausstellungen für Südtondern: Wir aktualisieren laufend für Sie.

Südtondern | Konzerte ULRICH TUKUR & THE RYTHM BOYS IN NIEBÜLL Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik-Festivals finden acht Konzerte in Nordfriesland statt. Den Anfang machen Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys: „Rhythmus in Dosen - Das Jubiläumsprogramm!“, am Samstag, 10. Juli, 19 Uhr, in der Uhr Friedrich-Paulsen-Schule, Open-Air. Alle SHMF-Konzerte in Nor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.