Polizei sucht Zeugen : Vandalismus in mehreren Orten: Auch Scheibe von Bushaltestelle in Leck eingeschlagen

Nicht nur in Leck, sondern auch in Schafflund, Unaften und Flensburg ließen Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

08. November 2021, 11:50 Uhr

Leck | Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber: In der Nacht von Freitag auf Samstag (5. und 6. November) kam es Polizeiangaben zufolge zwischen Leck und Flensburg zu diversen Sachbeschädigungen und Vandalismus. In Leck wurde im Bereich der Hauptstraße eine Scheibe der Bushaltestelle eingeschlagen.

Doch nicht nur in Leck ließen Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf: In Schafflund wurden zwei Bushaltestellen in der Hauptstraße/B199 und in der Nordhackstedter Straße beschädigt. Im Bereich der Nordhackstedter Straße wurde außerdem ein Windfang eines Einfamilienhauses kaputt gemacht. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Weitere Scheiben eingeschlagen

Des Weiteren wurden durch die Polizeistation Schafflund weitere Sachbeschädigungen an einer Scheibe einer Bushaltstelle in Unaften und an einem seit 14 Tagen in Handewitt abgestellten Audi (an der B199 vor der Auffahrt zur BAB 7) aufgenommen. Bei diesem wurden die Seitenscheiben eingeschlagen.

Außerdem wurde durch in Flensburg eine beschädigte Bushaltestelle in der Straße Am Friedenshügel in Flensburg festgestellt. Bei den eingeschlagenen Scheiben der Bushaltestellen entstand jeweils ein Sachschaden von zirka 750 Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Wer hat am Freitagabend oder in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Ortschaften beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04639-3629900 mit derPolizeistation in Schafflund in Verbindung zu setzen.