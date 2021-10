Vandalismus in Dagebüll : Wer schießt mit Stahlkugeln auf Fensterscheiben?

Die Polizei teilt mit: In der Nacht zu Mittwoch (6. Oktober) kam es in Dagebüll und Schlüttsiel zu diversen Sachbeschädigungen.

Dagebüll | Die Polizei teilt mit: In der Nacht zu Mittwoch (6. Oktober) kam es in Dagebüll und Schlüttsiel zu diversen Sachbeschädigungen. Weiterlesen: Darum ist Dagebüll bis in den November bis auf wenige Lücken ausgebucht Demnach wurden die Schaukästen des HGV Dagebüll und der Hafengesellschaft in Schlüttsiel eingeworfen oder mittels Stahlkugeln zerstört...

