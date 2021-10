Angeklagter aus Humptrup : Urteil im Fall Nathalie Minuth ist rechtskräftig: Lebenslange Haft für ihren Mörder

Der Bundesgerichtshof hat die Revision das Angeklagten als unbegründet verworfen.

Flensburg/Humptrup | Das Urteil im Verfahren zum Mord an Nathalie Minuth ist rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Flensburg am Freitag mit. Die Erste Große Strafkammer hatte den Angeklagten Thomas P. aus Humptrup am 12. Februar wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Weiterlesen: Mutter von Nathalie Minuth dankt allen Einsatzkräften Mit Beschlus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.