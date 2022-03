Schöffengericht in Niebüll : Urlauberin vergewaltigt: Tätowierer soll ins Gefängnis

Während die Kundin auf der Liege lag, verging sich der Mann an ihr. Dem 42-Jährigen wurde am Donnerstag in Niebüll der Prozess gemacht.

Niebüll | Ein Tattoo an ihrer Hüfte wird eine 50-jährige Frau wohl für immer an ein furchtbares Erlebnis erinnern. Als sich die Urlauberin vor gut anderthalb Jahren in einem Studio in Nordfriesland ein Motiv stechen ließ, wurde sie von ihrem Tätowierer vergewaltigt. Weiterlesen: Diebstahl und Tritt ins Gesicht eines Kindes: 30-Jähriger aus Südtondern vor Ger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.