Wildes Campen in den Kögen : Urlauber mit Wohnmobilen suchen derzeit verzweifelt Stellplätze im nördlichen Nordfriesland

Das Naturschutzgesetz verbietet wildes Campieren hinter dem Deich, doch daran halten sich derzeit einige Wohnmobilisten nicht. Ein Anwohner rief daher nun die Polizei.

Emmelsbüll-Horsbüll | Aus allen Bundesländern sind derzeit Wohnmobile im nördlichen Nordfriesland unterwegs. Die Urlauber finden kaum freie Stellplätze. Die Fahrzeuge stehen daher überall: Ob auf dem Parkplatz der Nolde-Stiftung oder am Hülltoft-Tief in Neukirchen oder aber in den Kögen. Weiterlesen: Wildes Campen in den Kögen ärgert Anwohner In Südwesthörn ist die Lage pr...

