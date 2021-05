Modellregion Nordfriesland : Video: Gute Stimmung bei Urlaubern trotz Sturmtief „Eugen“ in Sankt Peter-Ording

"Eugen" bringt an der Westküste Sturmböen und viel Regen. Touristen in St.-Peter Ording zieht es trotzdem an den Strand.

Sankt Peter-Ording | Gute Stimmung trotz Sturmtief "Eugen" in St. Peter-Ording Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometer und viel Wasser von oben. Eigentlich nicht das beste Strandwetter, sollte man meinen. Aber viele Urlauber in Sankt-Peter Ording lassen sich von dem ungemütlichen Maiwetter nicht beeindrucken. ...

