Urgestein von Neukirchen : „Tante Martha“ feiert 101. Geburtstag

Mit ihrem Nachbar-Shop wurde Martha Ipsen Bestandteil der Dorfgeschichte von Neukirchen, in dem kleinen Geschäft gab es fast Alles.

Klanxbüll | In Klanxbüll wird am Sonnabend groß gefeiert. Martha Ipsen, allgemein bekannt als „Tante Martha“ feiert ihren 101. Geburtstag. Sie schaut auf eine bewegte Geschichte zurück. Als Kind wuchs sie mit zehn Geschwistern in dem Dorf Einlage an der Nogat in der Nähe von Danzig auf. Als 20-Jährige flüchtete sie 1940 aus ihrer Heimat in Westpreußen. „Die Fl...

