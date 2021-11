Vintagehimmel in Leck : Upcycling als Geschäftsidee: Janya Görlich setzt auf Kreativität und Nachhaltigkeit

In der Hauptstraße 39 ist der „Vintagehimmel“ eingezogen. Hier hat sich Janya Görlich auf Upcycling spezialisiert und gibt Möbeln und mehr eine neue Chance.

Leck | Donnerstags ist Werkstatttag. Da hantiert Janyna Görlich mit Farben, Schleifmaschine und Co., gestaltet alte Stühle zu dekorativen Hinguckern an der Wand: kopfüber als Regal, Garderobe oder Handtuchhalter. „Man kann so viel aus alten Sachen machen“, sagt sie und stellt im gleichen Atemzug klar: „Ich restauriere nicht, ich gestalte aus Altem Neues“. ...

