Zusammenstoß auf der B5 : Unfallopfer von Süderlügum auf dem Weg der Besserung

Bei dem Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag waren sechs Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder.

Süderlügum | Nach dem Zusammenstoß zweier Autos am vergangenen Sonntag, 21. November, in Süderlügum, befindet sich eine schwerverletzte Unfallbeteiligte auf dem Weg der Besserung. Dies teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage von shz.de mit. Weiterlesen: Süderlügum: Sechs Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos Sie liegt noch im Krankenhaus, wurde jedoch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.