Zeugen gesucht : Unbekannte stehlen Umzugswagen vor Autohaus in Enge-Sande

Vom Gelände eines Autohauses in Enge-Sande ist am Mittwochnachmittag ein Lkw gestohlen gestohlen worden.

Enge-Sande | Die Polizei sucht Zeugen: Vom Gelände eines Autohauses in der Bundesstraße in Enge-Sande ist am Mittwochnachmittag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ein Lkw gestohlen gestohlen worden. Wer hat etwas beobachtet? „Es handelt sich um einen Opel Movano (Kastenwagen, 3,5 Tonnen), der für Umzüge gemietet werden kann“, heißt es dazu von der Polizei. Zum Zeitpunkt ...

