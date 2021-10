Bahnstrecke Niebüll-Dagebüll : Bau der Oberleitung: Wichtige Entscheidung steht noch aus

Anfang kommender Woche bietet die NEG zwei Sonderfahrten an, bei denen sie über ihr umstrittenes Infrastrukturprojekt informieren will. Aktuell sind noch Plätze frei.

Niebüll | Am kommenden Montag und am Dienstag (25./26. Oktober) will die Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH (NEG) die Öffentlichkeit auf den neuesten Stand bei ihrem großen Infrastrukturprojekt bringen: der Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Niebüll und Dagebüll. Weiterlesen: Oberleitungsbau: NEG startet Sonderzug nach Dagebüll Dazu fährt an beide...

