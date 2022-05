Drastische Preissteigerungen : Umfrage: Wie besorgt sind Niebüller und Lecker wegen der hohen Inflation?

Steigende Preise sorgen seit Monaten dafür, dass die Menschen weniger Geld im Portemonnaie haben. Viele Menschen machen sich Sorgen. Hat die Inflation auch ihr Gutes?

Niebüll/Leck | „Das macht mir nichts aus“, sagt der Passant bei der Straßenumfrage von shz.de am späten Dienstagvormittag in der Niebüller Hauptstraße. Die Frage lautete: Bereitet Ihnen die hohe Inflation Sorge? Der etwas verblüffte Reporter muss nachhaken: Steigende Preise sind dem Mann also völlig egal? „Ja, ich habe genug Geld“, bekennt er freimütig. Seinen Namen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.