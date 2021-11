Bahnstrecke Hamburg-Sylt : Umfrage in Niebüll: So denken Pendler über 3G im Zug

Über den nötigen Schutz vor dem Coronavirus in der Bahn wurde schon viel diskutiert. Jetzt wird eine Verschärfung der Maßnahmen erwogen. Die Marschbahn-Pendler wären besonders betroffen.

Niebüll | Die mögliche Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP erwägt die Einführung der 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Dann also dürfte man nur noch getestet, geimpft oder genesen in den Zug steigen. In anderen Bereichen des Alltags, etwa in der Gastronomie, gilt dies schon länger, Aber anders als in den Lokalen ist derzeit noch völlig unklar,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.