Krieg in der Ukraine : Nele (7) und Vanessa (18) aus Süderlügum starten Briefaktion an Putin für den Frieden

Nele (7) und Vanessa (18) aus Süderlügum wollen dem Krieg in der Ukraine nicht nur zuschauen, sondern etwas tun. Sie haben dafür eine Website erstellt und einen selbstgemalten Friedensbrief zum Download veröffentlicht.

Süderlügum | Dem Krieg in der Ukraine nicht mehr länger nur zuschauen, sondern selbst etwas dagegen unternehmen – das wollten die beiden Schwestern Nele (7) und Vanessa (18) aus Süderlügum (Nordfriesland). Ihre Idee: Sie haben ein Brief verfasst an Russlands Präsident Wladimir Putin, um ihn dazu aufzurufen, den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Weiterlesen: Live...

