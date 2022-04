Trotz Krieg in der Ukraine : Andreas Eschenburg ist von Leck nach Litauen ausgewandert

„Wenn ich Rentner bin, werden wir nach Litauen ziehen“ – dieses Hochzeits-Versprechen gab Andreas Eschenburg seiner Frau Rita. Nun ist es soweit: Die beiden sind ausgewandert, auch wenn der Russland-Ukraine-Krieg bei den Überlegungen bis zuletzt mit einfloss.

Leck/Litauen | Die Auswanderung war von langer Hand geplant und vorbereitet. Das Ziel: Litauen, um genau zu sein die Hafenstadt Klaipeda. Liest man einschlägige Reiseführer findet man dort folgendes: Klaipeda, ehemals Memel, ist nach Vilnius und Kaunas die drittgrößte Stadt in Litauen. Sie liegt im äußersten Westen des Landes, an der Mündung der Dane (Dange) in das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.