Treene, Eider, Auen : Video: Das überschwemmte Nordfriesland aus der Luft

Die vergangenen Stürme hatten viel Regen im Gepäck. Viele Wiesen und Felder stehen noch immer unter Wasser. Pilot Klaus Bornholdt fliegt mit uns über die betroffenen Gebiete und ermöglicht beeindruckende Luftaufnahmen.

Nordfriesland | So langsam entspannt sich die Hochwasserlage in Schleswig-Holstein wieder. An vielen Gewässern wurden in den vergangenen Tagen die Höchstwasserstände überschritten. Die Folgen sind auf den Wiesen und Feldern noch sichtbar. Treene, EIder, Soholmer Au: Das überschwemmte Nordfriesland aus der Luft Weiterlesen: Ernste Lage in Südtondern: So begegn...

