Vespa-Fahrer aus Bredstedt : Toni Celjak startet zur nächsten Spendentour für Hospize Niebüll und Flensburg

400 Kilometer in zehn Stunden täglich: Der Spendensammler mutet sich und seiner Vespa bei seiner zwölftägigen Tour durch Frankreich und die iberische Halbinsel einiges zu.

Bredstedt/Niebüll/Flensburg | Toni Celjak startet am kommenden Sonnabend erneut zu einer Spendentour: Mit der Teilnahme an der European 5000 Rallye durch Südwesteuropa möchte der Bredstedter wieder dringend benötigte Spenden für die Hospize in Flensburg und Niebüll sammeln. Weiterlesen: 1450 Kilometer mit dem Rad nach Kroatien Mit seiner roten Vespa geht es laut Pressemittei...

