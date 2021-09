Bahnverkehr in Nordfriesland : Tödlicher Bahnunfall bei Niebüll: Strecke nach Sylt gesperrt

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Mann in der Nähe von Niebüll von einem Autozug erfasst und tödlich verletzt. Die Strecke ist derzeit für Autozüge gesperrt.

Niebüll | Auf der Bahnstrecke Niebüll-Sylt kam es am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr zu einem tragischen Unglücksfall. Ein Mann, der zu Fuß unterwegs war, wurde in der Nähe des Niebüller Ortsteils Langstoft von einem Autozug, der in Richtung Sylt fuhr, erfasst und tödlich verletzt. Passagiere unverletzt Der Zug machte eine Vollbremsung. Alle Passagiere, die...

