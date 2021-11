Theater am Niebüller Gymnasium : Ob Wildwest-Musical oder Shakespeare-Drama: So macht die Englischstunde Spaß

Abwechslung im Schulalltag an der FPS: Theateraufführungen in der Mensa brachten jetzt frischen Schwung in den Englisch-Unterricht.

Niebüll | Englisch lernen leicht gemacht: Mit ihrer Spielfreude haben die Schauspieler Hannah Hornsby und Lewis Noble (beide 22) die Niebüller Gymnasiasten überzeugt. In jeweils knapp einer Stunde ging es in der FPS-Mensa drei Mal richtig hoch her. Die Schüler wurden bei den Theateraufführungen gleich mit einbezogen. Weiterlesen: Keine Maskenpflicht mehr: So...

