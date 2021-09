Natur-Schauspiel : Tanz der Stare hat begonnen: Bis Oktober werden Vogelfans aus ganz Deutschland in Nordfriesland erwartet

Hunderttausende der Singvögel formieren sich in den kommenden Wochen über der Wiedingharde zur „Schwarzen Sonne". Dafür gibt es neben dem kleinen Grenzort Aventoft weitere gute Beobachtungspunkte.

Aventoft | Ein Natur-Schauspiel, das jeden Herbst Tausende Vogel-Fans sowie Gäste und Urlauber aus ganz Deutschland und Dänemark in das nördliche Nordfriesland zieht: Der Tanz der Stare. Weiterlesen: Natürliche Geheimtipps im nördlichen Nordfriesland Unerklärlich wann und warum, aber plötzlich treffen sich in den Kögen an der dänischen Grenze Hunderttausende dies...

