Gericht in Niebüll : Tätowierer soll Urlauberin vergewaltigt haben: Angeklagter legt Berufung ein

Der heute 42-Jährige soll eine Kundin in seinem Tattoostudio in Nordfriesland vergewaltigt haben. Durch die Revision ist das Urteil nicht rechtskräftig – es muss neu verhandelt werden.

Niebüll | Es ist unvorstellbar: Eine Frau aus Hessen lässt sich in ihrem Urlaub in Nordfriesland ein Tattoo stechen – und wird von ihrem Tätowierer vergewaltigt: So soll es sich im August 2020 abgespielt haben. Mehr dazu: Urlauberin vergewaltigt: Tätowierer aus Nordfriesland soll ins Gefängnis Am 24. März wurde der mutmaßliche Täter in einem emotionalen P...

