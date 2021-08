Lokführer verletzt : Sylt Shuttle plus prallt im Bahnhof Niebüll auf Dänemark-Zug der NEG

Schon der Lokführer-Streik sorgt für massive Behinderungen im Bahnverkehr, dann kommt auch noch ein Unfall hinzu. In Niebüll und Umgebung gibt es eine ganze Serie von Unfällen in den vergangenen zwölf Monaten.

Niebüll | Bei der Einfahrt in den Niebüller Bahnhof ist es am Sonntagabend zu einem Rangierunfall gekommen: Ein Sylt Shuttle plus der Deutschen Bahn prallte mit geringer Geschwindigkeit auf einen stehenden Regionalzug. Dessen Triebfahrzeugführer wurde bei dem Aufprall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen rollte der Sylt Shuttle plus gegen 20.45 Uhr auf Gleis ...

