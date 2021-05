Niebüll / Dagebüll : Die Inseln erwarten zu Pfingsten den nächsten Urlauber-Ansturm

Alle Fähren sind im Einsatz, der DB Sylt-Shuttle ist ab Sonnabendmorgen bereits ausgebucht.

Dagebüll | Pfingsten steht vor der Tür, die Inseln haben aufgemacht. Autozüge und Fähren sind sehr gut gebucht, es gibt aber zumeist in den Randzeiten noch Plätze. An der Verladerampe der Autozüge in Niebüll wird ab Freitagmittag mit starkem Andrang gerechnet. „Sonnabend und Sonntag wird es ebenfalls voll“, sagt Jörg Dominke, Sprecher der Gewerbetreibenden. Weite...

