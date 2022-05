Anreise nach Sylt : Sylt-Anreise: Warum der große Ansturm vor der Autoverladung in Niebüll am Mittwoch ausbleibt

Himmelfahrt plus Brückentag führt zu einem verlängerten Wochenende. Für den Verkehr in Niebüll bedeutet das Alarmstufe rot. Doch an diesem Mittwoch ist der befürchtete Stau ausgeblieben. Trotz gut ausgelasteter Autozüge.

Niebüll | Die mögliche große Anreisewelle vor dem verlängerten Wochenende zur Autoverladerampe nach Sylt ist am Mittwoch bis zum späten Nachmittag weitgehend ausgeblieben. Weiterlesen: Kilometerlange Staus und spazierende Reisende: Erneut Chaos vor Autoverladung in Niebüll „Wir erwarten Mittwoch und Donnerstag eine lebhafte Anreise ab Niebüll sowie am Son...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.